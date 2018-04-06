​На Кубани арестован 22-летний наркокурьер

В Армавире полиция задержала подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Это 22-летний житель Лабинского района, его обвиняют в причастности к сбыту наркотиков в Армавире. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, при обыске машины молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков с метилэфедроном общей массой около 200 г.

Кроме того, сотрудники правоохранительной службы обнаружили в мобильном телефоне задержанного адреса тайных закладок, расположенных на территории Армавира.

Подозреваемый арестован. В отделе полиции он сказал, что нашел подработку наркокурьером в интернете, взял крупную партию наркотиков в тайнике и планировал сбыть их в Армавире.