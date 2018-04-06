На Кубани арестован 22-летний наркокурьер
Ему грозит 20 лет лишения свободы.
Ему грозит 20 лет лишения свободы.
В Армавире полиция задержала подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.
Это 22-летний житель Лабинского района, его обвиняют в причастности к сбыту наркотиков в Армавире. По информации
Кроме того, сотрудники правоохранительной службы обнаружили в мобильном телефоне задержанного адреса тайных закладок, расположенных на территории Армавира.
Подозреваемый арестован. В отделе полиции он сказал, что нашел подработку наркокурьером в интернете, взял крупную партию наркотиков в тайнике и планировал сбыть их в Армавире.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Обвиняемый может получить до 20 лет колонии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.