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15:36 (мск), источник: Югополис

​На Кубани арестован 22-летний наркокурьер

Ему грозит 20 лет лишения свободы.

В Армавире полиция задержала подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Это 22-летний житель Лабинского района, его обвиняют в причастности к сбыту наркотиков в Армавире. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, при обыске машины молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков с метилэфедроном общей массой около 200 г.

Кроме того, сотрудники правоохранительной службы обнаружили в мобильном телефоне задержанного адреса тайных закладок, расположенных на территории Армавира.

Подозреваемый арестован. В отделе полиции он сказал, что нашел подработку наркокурьером в интернете, взял крупную партию наркотиков в тайнике и планировал сбыть их в Армавире.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Обвиняемый может получить до 20 лет колонии.

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