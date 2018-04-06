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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Полиция обнаружила у жителя Красноярска склад оружия и наркотики

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали жителя Красноярска, при обысках у которого нашли несколько сотен патронов, огнестрельное оружие, станки для его производства и наркотики, сообщает в пятницу краевой главк МВД РФ.

Источник: РИА Новости

По данным главка, 40-летнего красноярца задержали при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

«При проведении обысков в квартирах обнаружили и изъяли 110 кустов конопли и 906 граммов переработанного наркосырья, свыше 30 единиц огнестрельного оружия, 600 патронов. Установлено, что задержанный значительную часть оружия и комплектующих элементов приобретал из-за рубежа. Кроме того, на месте работы мужчины выявлен цех по переделке и изготовлению оружия, инструменты и соответствующие станки», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ региона, «установлено, что значительная часть оружия и комплектующих элементов поступила дельцу из-за рубежа, а именно — из Украины». Переделанное огнестрельное оружие подозреваемый, по данным ведомства, сбывал на территории Красноярского края.

«Кроме того, у красноярца хранилась экстремистская литература… С учетом обнаруженной запрещенной литературы проверяется его причастность к националистическим группировкам», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

По данным фактам следователи полиции возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», отметили в МВД.

Сейчас мужчина арестован, добавили в полиции.

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