Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Гарик Мартиросян поделился редким архивным кадром с бабушкой
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец сел на 5 лет за похищение бизнесвумен и ее дочери

Несостоявшееся.

Суд вынес приговор 59-летнему предпринимателю из Екатеринбурга, признав его виновным в покушении на похищение двух женщин. Он проведет 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 600 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить бизнесвумен и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого предприниматель обратился к знакомому, предложив ему за помощь 100 тысяч рублей. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину женщин, а после силой завезти их в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения ждал неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11.00 переодетые «бандиты» задержали нужную машину и схватили женщин, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Мужчину тут же задержали полицейские.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Екатеринбурге иномарка протаранила девятиэтажку
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
МИД потребовал разъяснений из-за кремации животных Скрипаля
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь