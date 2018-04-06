Екатеринбуржец сел на 5 лет за похищение бизнесвумен и ее дочери

Суд вынес приговор 59-летнему предпринимателю из Екатеринбурга, признав его виновным в покушении на похищение двух женщин. Он проведет 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 600 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить бизнесвумен и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого предприниматель обратился к знакомому, предложив ему за помощь 100 тысяч рублей. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину женщин, а после силой завезти их в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.