​В одном из краснодарских «Магнитов» рухнул стеллаж с напитками

В комментариях к публикации сказано, что магазин недавно прошел реконструкцию. Также предполагается, что в произошедшем виновны сотрудники магазина: «Мерчандайзинг и маркетинг-выкладку учили, физику не учили». Пользователи высказали мнение, что все могло быть гораздо хуже, если бы рядом со стеллажом в момент обрушения находились дети.