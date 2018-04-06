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15:22 (мск), источник: Югополис

​В одном из краснодарских «Магнитов» рухнул стеллаж с напитками

В супермаркете сети «Магнит» на Московской, 142, рухнул большой стеллаж с напитками.

Видео опубликовано на странице «Типичного Краснодара» в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к публикации сказано, что магазин недавно прошел реконструкцию. Также предполагается, что в произошедшем виновны сотрудники магазина: «Мерчандайзинг и маркетинг-выкладку учили, физику не учили». Пользователи высказали мнение, что все могло быть гораздо хуже, если бы рядом со стеллажом в момент обрушения находились дети.

Ранее «Югополис» сообщал об инциденте с давкой в одном из краснодарских «Магнитов», произошедшей в очереди за акционными кружками с игрушкой.

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