В одном из краснодарских «Магнитов» рухнул стеллаж с напитками
В супермаркете сети «Магнит» на Московской, 142, рухнул большой стеллаж с напитками.
В супермаркете сети «Магнит» на Московской, 142, рухнул большой стеллаж с напитками.
Видео опубликовано на странице «Типичного Краснодара» в Instagram.
В комментариях к публикации сказано, что магазин недавно прошел реконструкцию. Также предполагается, что в произошедшем виновны сотрудники магазина: «Мерчандайзинг и
Ранее «Югополис» сообщал об инциденте с давкой в одном из краснодарских «Магнитов», произошедшей в очереди за акционными кружками с игрушкой.
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