Обнаружено тело 6-летнего мальчика, утонувшего месяц назад в Гвардейске
Сотрудники МЧС обнаружили тело 6-летнего мальчика, который месяц назад утонул в Гвардейске. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.
Сотрудники МЧС обнаружили тело 6-летнего мальчика, который месяц назад утонул в Гвардейске. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.
Спасатели нашли тело в пяти километрах от Гвардейска вниз по течению Преголи во время очередного обследования акватории реки на моторной лодке.
Напомним, вечером 4 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Гвардейске на Преголе под лед провалился 6-летний ребенок. Мальчика пытались вытащить из воды очевидцы, но помочь ему не смогли. После этого в Гвардейске водолазы МЧС неоднократно обследовали дно реки. А после таяния льда мониторинг акватории продолжился уже на лодках.
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