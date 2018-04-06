Обнаружено тело 6-летнего мальчика, утонувшего месяц назад в Гвардейске

Спасатели нашли тело в пяти километрах от Гвардейска вниз по течению Преголи во время очередного обследования акватории реки на моторной лодке.

Напомним, вечером 4 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Гвардейске на Преголе под лед провалился 6-летний ребенок. Мальчика пытались вытащить из воды очевидцы, но помочь ему не смогли. После этого в Гвардейске водолазы МЧС неоднократно обследовали дно реки. А после таяния льда мониторинг акватории продолжился уже на лодках.