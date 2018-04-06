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14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге иномарка протаранила девятиэтажку

Не успев выехать из двора.

Утром 6 апреля в Екатеринбурге на улице Советской иномарка влетела в девятиэтажный дом.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель Chery Tiggo выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Kia. От удара китайскую иномарку отбросило на дом.

Пострадавших нет.

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