Авария в Добрянке: В Росприроднадзоре изучили пробы воды

Угрозы для Камы не обнаружено. В Росприроднадзоре изучили пробы воды, взятые в районе аварии на канализационной насосной станции . Выяснилось, что вода не загрязнена — все показатели в норме. Насколько пострадала почва, пока неясно.

Об аварии на станции № 7 в Добрянке сообщили местные жители, увидевшие, как из ворот здания по направлению к Каме текла «огромная зловонная река». На следующий день специалисты краевого Росприроднадзора выехали на место, чтобы взять пробы из Камы и проверить, был ли нанесен ущерб реке.