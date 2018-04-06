Авария в Добрянке: В Росприроднадзоре изучили пробы воды
Угрозы для Камы не обнаружено.
Угрозы для Камы не обнаружено.
Угрозы для Камы не обнаружено. В Росприроднадзоре изучили пробы воды, взятые в районе аварии на канализационной насосной станции. Выяснилось, что вода не загрязнена — все показатели в норме. Насколько пострадала почва, пока неясно.
Об аварии на станции № 7 в Добрянке сообщили местные жители, увидевшие, как из ворот здания по направлению к Каме текла «огромная зловонная река». На следующий день специалисты краевого Росприроднадзора выехали на место, чтобы взять пробы из Камы и проверить, был ли нанесен ущерб реке.
С побережья начали вывозить загрязненный грунт.
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