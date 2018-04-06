Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
14:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из «Гостиного Двора» в Уфе эвакуировали более тысячи человек

Сегодня, 6 апреля, проводились пожарно-тактические занятия на здание ТРК «Гостиный Двор» в Кировском районе Уфы.

Полная эвакуация посетителей и обслуживающего персонала, заняла несколько минут. Здание организованно покинули боле 1000 посетителей и 190 арендаторов. До прибытия пожарных подразделений местная ДПД, организовала эвакуацию, произвела тушение условного пожара, подключили пожарный рукав к кранам внутреннего противопожарного водоснабжения.

На ликвидацию условного пожара, произошедшего в одном из магазинов второго этажа торгового комплекса, прибыли пожарные подразделения. Бойцы пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» в защитных аппаратах проникли в здание. Все действия заняли не более 30 минут. Личный состав с поставленной задачей справился.

Во время занятий, пожарные обратили внимание на наличие и исправность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, в том числе при отключении электроэнергии. Наличие и исправность системы противопожарного водоснабжения, это пожарные краны и пожарные гидранты. Знание персоналом инструкции по действиям в случае возникновения пожара.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
На Украине экипажу «Норда» подбирают гражданство
Повсюду носки: как влюбленным не ругаться из-за бытовых проблем
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь