Из «Гостиного Двора» в Уфе эвакуировали более тысячи человек

Полная эвакуация посетителей и обслуживающего персонала, заняла несколько минут. Здание организованно покинули боле 1000 посетителей и 190 арендаторов. До прибытия пожарных подразделений местная ДПД, организовала эвакуацию, произвела тушение условного пожара, подключили пожарный рукав к кранам внутреннего противопожарного водоснабжения.

На ликвидацию условного пожара, произошедшего в одном из магазинов второго этажа торгового комплекса, прибыли пожарные подразделения. Бойцы пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» в защитных аппаратах проникли в здание. Все действия заняли не более 30 минут. Личный состав с поставленной задачей справился.