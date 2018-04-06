Из «Гостиного Двора» в Уфе эвакуировали более тысячи человек
Сегодня, 6 апреля, проводились
Сегодня, 6 апреля, проводились
Полная эвакуация посетителей и обслуживающего персонала, заняла несколько минут. Здание организованно покинули боле 1000 посетителей и 190 арендаторов. До прибытия пожарных подразделений местная ДПД, организовала эвакуацию, произвела тушение условного пожара, подключили пожарный рукав к кранам внутреннего противопожарного водоснабжения.
На ликвидацию условного пожара, произошедшего в одном из магазинов второго этажа торгового комплекса, прибыли пожарные подразделения. Бойцы
Во время занятий, пожарные обратили внимание на наличие и исправность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, в том числе при отключении электроэнергии. Наличие и исправность системы противопожарного водоснабжения, это пожарные краны и пожарные гидранты. Знание персоналом инструкции по действиям в случае возникновения пожара.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.