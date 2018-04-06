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14:38 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели сняли с Демерджи двух взрослых и ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. С горы Южная Демерджи эвакуировали двух взрослых и ребенка, которые не могли самостоятельно спуститься. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии поступила в службу накануне вечером. Прибывшие на место спасатели обнаружили туристов на юго-западных склонах горы в верховьях урочища Долина приведений, на крутом осыпном склоне.

«Так как поверхность скального участка состояла из рыхлой горной породы, крымские спасатели приняли решение о спуске пострадавших с помощью специализированного альпинистского снаряжения. Туристы 1980, 1981 и 2007 годов рождения были благополучно эвакуированы из опасной зоны… В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в ведомстве.

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