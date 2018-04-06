Двух пропавших в Воронеже молодых людей нашли убитыми в лесу

Тела двух пропавших без вести молодых людей нашли в лесополосе в Тепличном в среду, 4 апреля. По предварительным данным, молодые люди поссорились со случайными знакомыми после застолья в гараже. Подозреваемых в убийстве уже задержали, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Волонтеры по отдельности объявляли о поисках 18-летнего Константина Р. и 31-летнего Кирилла Б. в конце марта 2018 года. Позже появилась информация, что молодые люди были коллегами и пропали в один день — 23 марта. Силовики установили, что пропавших парней в последний раз видели вместе у кафе «Сим-Сим» в Советском районе Воронежа.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве (ст. 105 УК РФ) в понедельник, 2 апреля. Позже их объединили в одно производство.

Случайные прохожие нашли пропавших молодых людей в лесополосе в Тепличном. На телах были следы насилия. Вскоре следователи вместе с полицейскими и сотрудниками СОБРа Росгвардии задержали подозреваемых — трех мужчин 31 года, 35 и 46 лет.

По предварительной версии, воронежцы выпивали в гараже в Советском районе. Вечером алкоголь закончился, двое из них пошли в магазин. По дороге мужчины встретили незнакомых парней — Константина Р. и Кирилла Б. У молодых людей было с собой спиртное, они разговорились с мужчинами и пошли в гараж отдыхать вместе с ними. Между парнями и 35-летним мужчиной произошла ссора, началась драка. Мужчина 31 года решил вступиться за товарища. Он взял кувалду и стал бить новых знакомых. Молодые люди умерли на месте. Мужчины увезли тела из гаража на машине и выбросили в лесополосе.