Сход цистерны произошел на «Заводе имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске Нижегородской области
Сход цистерны предположительно с опасным веществом произошел на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске Нижегородской области 5 апреля 2018 года.
Сход цистерны предположительно с опасным веществом произошел на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске Нижегородской области 5 апреля 2018 года.
Данную информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили
«Пролива продукта не зафиксировано. Загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью граждан отсутствует. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Данное событие, в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», классифицируется как инцидент на опасном производственном объекте. Подтверждение информации будет проверено при проведении расследования инцидента.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ ответили, что к ним сообщения о подобном происшествии не поступало. Газета «Ъ-Приволжье», ссылаясь на свой источник, пишет, что в цистерне, сошедшей с рельс на заводе им. Свердлова в Дзержинске, предположительно находился метанол, который якобы вылился в результате аварии.
Ранее сообщалось, что на заводе прошла масштабная выемка документов, которую в рамках доследственной проверки провели специально прибывшие из Москвы сотрудники ФСБ. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» заявил, что проверки на предприятии связаны с деятельностью контрагентов. СПРАВКА: ФКП «Завод имени Свердлова» — базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. Оно является полигоном для отработки технологий, новых изделий, оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.
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