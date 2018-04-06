Сход цистерны произошел на «Заводе имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

Данную информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили Волжско-Окском управлении Ростехнадзора 6 апреля. Согласно информации, поступившей в управление, на подъездных железнодорожных путях предприятия произошел сход железнодорожной цистерны.

«Пролива продукта не зафиксировано. Загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью граждан отсутствует. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Данное событие, в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», классифицируется как инцидент на опасном производственном объекте. Подтверждение информации будет проверено при проведении расследования инцидента.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ ответили, что к ним сообщения о подобном происшествии не поступало. Газета «Ъ-Приволжье», ссылаясь на свой источник, пишет, что в цистерне, сошедшей с рельс на заводе им. Свердлова в Дзержинске, предположительно находился метанол, который якобы вылился в результате аварии.