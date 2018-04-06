В Молдове ночные воры напугали охранника банка, он бежал с «поста»
Злоумышленники не довели свой замысел до конца — их самих спугнула сигнализация.
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Злоумышленники не довели свой замысел до конца — их самих спугнула сигнализация.
Инцидент произошел в ночь на 6 апреля в здании мэрии села Баурча: двое неизвестных, скрыв свои лица масками, проникли внутрь с намерением взломать банкомат. Дверь была открыта. Охранник видел их, но предпочел сбежать, сообщает gagauzinfo.md.
Злоумышленники попытались вскрыть банкомат и украсть деньги, но у них ничего не вышло — сработала сигнализация, они спешно скрылись с места преступления. На место выехали оперативники охранного агентства.
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