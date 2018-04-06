Гибель телеведущей в лифте: Сапарбаев поручил разобраться с виновными

«Нас всех потрясла данная трагедия . Мы должны принять необходимые меры, чтобы подобное не произошло впредь. Акимату города совместно с прокуратурой и соответствующими госорганами необходимо в кратчайшие сроки проверить исправность работы всех лифтов, качество их ремонта и технического обслуживания. Также нужно проинспектировать работу управляющих компаний на наличие специалистов и исполнение обязательств по обеспечению безопасности граждан», — подчеркнул аким области.

Также в состав комиссии вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства, департаментов по чрезвычайным ситуациям, промышленной безопасности и другие эксперты. Правоохранительным органам поручено провести тщательное расследование всех обстоятельств происшествия, определить причины трагедии и виновных лиц. Также сообщается, что Бердыбек Сапарбаев выразил соболезнования родным и близким погибшей Айзат Абдисамат. Телеведущая Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ей оторвало ногу в лифте. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».