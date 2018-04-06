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14:40 (мск), источник: Tengrinews

Гибель телеведущей в лифте: Сапарбаев поручил разобраться с виновными

По поручению акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева создана экспертная комиссия, которая проведет комплексную проверку лифтового оборудования в многоэтажных домах на исправность и безопасность, а также компаний, занимающихся их обслуживанием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Источник: Tengrinews
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«Нас всех потрясла данная трагедия. Мы должны принять необходимые меры, чтобы подобное не произошло впредь. Акимату города совместно с прокуратурой и соответствующими госорганами необходимо в кратчайшие сроки проверить исправность работы всех лифтов, качество их ремонта и технического обслуживания. Также нужно проинспектировать работу управляющих компаний на наличие специалистов и исполнение обязательств по обеспечению безопасности граждан», — подчеркнул аким области.

Также в состав комиссии вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства, департаментов по чрезвычайным ситуациям, промышленной безопасности и другие эксперты. Правоохранительным органам поручено провести тщательное расследование всех обстоятельств происшествия, определить причины трагедии и виновных лиц. Также сообщается, что Бердыбек Сапарбаев выразил соболезнования родным и близким погибшей Айзат Абдисамат. Телеведущая Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ей оторвало ногу в лифте. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».

Дочь телеведущей, которая находилась вместе с погибшей, отпущена домой после осмотра в областной детской больнице. Айзат Абдисамат была ведущей на телеканале Казахстан-Актобе (Aqtóbe). Она вела утреннюю программу «Кайырлы тан» и детскую передачу «Балдаурен».

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