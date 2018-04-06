В Пионерском из-за запаха гари эвакуировали 40 пациентов детского санатория

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в четверг, 5 апреля, около 19:00. Дежурный врач детского ортопедического санатория вызвала пожарных. Женщина сообщила, что во втором корпусе, возможно, произошло возгорание, однако пламени сотрудники не обнаружили.

На место прибыли пожарные из частей Пионерска и Калининграда, а также полиция. Они эвакуировали из корпуса почти 40 детей и обследовали всё здание, включая подвалы и подсобные помещения. Очаг возгорания нашли через час: обнаружилось плохое соединение проводов в одной из ламп дневного света.