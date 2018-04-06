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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Наводнение в Калаче: в МЧС утверждают, что вода начала спадать

Пока незначительно — на 4−6 сантиметров.

Корреспонденты «КП» работают на месте наводнения в Калаче и прилегающем к этому райцентру селе Заброды. Комментарий по поводу ЧП дал начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель:

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5 апреля в 9.00 был введен режим чрезвычайной ситуации. 6 апреля по данным на 10.00 уровень воды снизился на 4−6 см и составил 654 сантиметра. Затоплено 1146 приусадебных участков, проживают там 2480 человек, в том числе 106 детей. Зафиксировали 358 случаев заходов воды в дома, в том числе 220 в Калаче (в дома 462 человек, из них 19 детей) и в селе Заброды — 138 домов (276 человек, из них 8 детей).

Эвакуированы 126 человек, в том числе 13 детей. 119 разместились у родственников, 7 — в пунктах временного содержания.

Организованы восемь лодочных станций. Наши сотрудники развозят продукты и медикаменты людям, которые не хотят покидать свои дома — там сухо, а на улице «море» разлилось.

Если в Волгоградской области, откуда поступает вода, не будет второго наводнения, ситуация должна прийти в норму в течение 7−10 дней.

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