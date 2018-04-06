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14:57 (мск), источник: Volga News

Полицейские задержали группу телефонных мошенников

Самарские полицейские вместе с коллегами из Тверской области пресекли деятельность мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемые имели необходимую телефонную базу и рассылали СМС с информацией о блокировке банковских карт жертв. По версии полиции, мошенники успели разослать около 10 тыс. сообщений. Когда обманутые граждане перезванивали по указанному номеру, им отвечал «сотрудник банка». Как установили правоохранители, это была 44-летняя женщина. Она инструктировала потерпевших как якобы разблокировать карту, выясняя у них персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через соцсеть просила перевести деньги, таким образом похищая их.

Поступившую сумму через банкоматы снимал второй участник группы — 30-летний мужчина.

По предварительным данным, за месяц злоумышленники похитили более 150 тыс. рублей.

Теперь все трое участников группы задержаны. Организатором мошенничеств был неоднократно судимый 40-летний житель Самарской области. В начале 2018 г. Смоленский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно за аналогичное преступление.

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