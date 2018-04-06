Казахстанец погиб после игры в футбол в Китае
Молодой человек скончался в своей съемной квартире в городе Гуанчжоу, передает ИА «NewTimes.kz».
Молодой человек скончался в своей съемной квартире в городе Гуанчжоу, передает ИА «NewTimes.kz».
Информацию подтвердили в
«4 апреля по предварительным данным, от остановки сердца скончался 27-летний гражданин Казахстана. Он уроженец Жамбылской области, проживал в Алматы. По неофициальным данным после игры в футбол он вернулся к себе в квартиру и там потерял сознание, женщина сдававшая ему жилье вызвала скорую помощь, однако приехавшие на место врачи смогли только констатировать смерть мужчины», ― сообщили в ведомстве.
В настоящее время казахстанские дипломаты находятся на связи с родственниками погибшего. Консул Казахстана отправился в Гуанчжоу для организации доставки тела на родину.
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