Казахстанец погиб после игры в футбол в Китае

«4 апреля по предварительным данным, от остановки сердца скончался 27-летний гражданин Казахстана. Он уроженец Жамбылской области, проживал в Алматы. По неофициальным данным после игры в футбол он вернулся к себе в квартиру и там потерял сознание, женщина сдававшая ему жилье вызвала скорую помощь, однако приехавшие на место врачи смогли только констатировать смерть мужчины», ― сообщили в ведомстве.