Обыски прошли в органах опеки и попечительства в Екатеринбурге

В подразделениях органов опеки и попечительства Екатеринбурга проведены обыски. Это сделано в рамках расследования уголовного дела о возможных нарушениях со стороны сотрудников этих учреждений при передаче сирот в приемные семьи.
«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по сообщению СМИ о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи», — сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
Оперативное сопровождение по делу ведут полицейские из подразделения по борьбе с коррупцией.
«В рамках расследуемого уголовного дела уже проведен ряд обысков в подразделениях органов опеки и попечительства города Екатеринбурга, анализируется финансовая документация о движении денежных средств, принадлежащих сиротам», — проинформировали в следственном органе.
«УралПолит.Ru» писал, что в следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга подозревают, что сотрудники органов опеки и попечительства замешаны в нарушениях при передаче детей-сирот приемным родителям. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В рамках дела будут проверены сведения о том, что, возможно, посторонними лицами были обналичены деньги, принадлежащие сиротам и продана их недвижимость.
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