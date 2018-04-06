Обыски прошли в органах опеки и попечительства в Екатеринбурге

В подразделениях органов опеки и попечительства Екатеринбурга проведены обыски. Это сделано в рамках расследования уголовного дела о возможных нарушениях со стороны сотрудников этих учреждений при передаче сирот в приемные семьи.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по сообщению СМИ о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи», — сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Оперативное сопровождение по делу ведут полицейские из подразделения по борьбе с коррупцией.

«В рамках расследуемого уголовного дела уже проведен ряд обысков в подразделениях органов опеки и попечительства города Екатеринбурга, анализируется финансовая документация о движении денежных средств, принадлежащих сиротам», — проинформировали в следственном органе.