Пьяный уфимец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП

Водитель сказал, что помощь ему не нужна, и он уже вызвал сотрудников ГИБДД. Однако росгвардейцы решили дождаться полицейских. Мужчина понял, что стражи порядка не оставят его в покое и попытался сбежать. Далеко уйти не получилось — злоумышленника задержали. На место вызвали следователей с наряд ГИБДД.