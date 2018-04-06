Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
15:34 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре иномарка въехала в теплотрассу

ДТП случилось около восьми утра 6 апреля на Плехановском тракте. Пострадали девушка и двое детей.

Как сообщает кунгурская служба спасения, авария произошла на первом километре Плехановского тракта. Желая избежать столкновения с притормозившим впереди автомобилем, водитель иномарки выехала на полосу встречного движения. Потеряв управление на скользком дорожном полотне, она съехала в овраг и въехала в трубу.

Пострадавшие — девушка 1983 года рождения и двое детей девяти и 11 лет были переданы бригаде скорой помощи. Сейчас они находятся в больнице.

В результате ДТП повреждена труба теплосетей, на месте работали коммунальные службы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Состоялось заседание Совета ректоров вузов Пермского края
США расширили санкционный список в отношении России
Царские кулич и пасха: как готовить главные праздничные блюда
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
На Украине экипажу «Норда» подбирают гражданство
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
МИД потребовал разъяснений из-за кремации животных Скрипаля
Страсти Христовы: у православных наступил самый скорбный день
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь