В Кунгуре иномарка въехала в теплотрассу
ДТП случилось около восьми утра 6 апреля на Плехановском тракте. Пострадали девушка и двое детей.
ДТП случилось около восьми утра 6 апреля на Плехановском тракте. Пострадали девушка и двое детей.
Как сообщает кунгурская служба спасения, авария произошла на первом километре Плехановского тракта. Желая избежать столкновения с притормозившим впереди автомобилем, водитель иномарки выехала на полосу встречного движения. Потеряв управление на скользком дорожном полотне, она съехала в овраг и въехала в трубу.
Пострадавшие — девушка 1983 года рождения и двое детей девяти и 11 лет были переданы бригаде скорой помощи. Сейчас они находятся в больнице.
В результате ДТП повреждена труба теплосетей, на месте работали коммунальные службы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.