В Кунгуре иномарка въехала в теплотрассу

Как сообщает кунгурская служба спасения, авария произошла на первом километре Плехановского тракта. Желая избежать столкновения с притормозившим впереди автомобилем, водитель иномарки выехала на полосу встречного движения. Потеряв управление на скользком дорожном полотне, она съехала в овраг и въехала в трубу.