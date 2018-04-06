В Пермском районе горела пятиэтажка, 20 человек были эвакуированы

Около 15 часов в поселке Кондратово Пермского района загорелся балкон на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Садовое Кольцо. 8.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

В 16 часов горение было ликвидировано. По предварительной информации, загорелась перегородка на балконе четвертого этажа, было сильное задымление.

— Пострадавших нет. Двадцать человек эвакуировались из подъезда, все они осмотрели врачами «скорой помощи», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.