В Татарстане сотрудники ФСБ задержали начальника уголовного розыска по делу о взятке

Как сообщил собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах, мужчину задержали со 100 тысячами долларов во время передачи взятки. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

По версии следствия, в производстве следственной части ГСУ МВД по РТ находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту ведения незаконной банковской деятельности — мужчины занимались обналичиванием денег. При этом оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью.

В сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД Татарстана предложил одному из обнальщиков передать семь миллионов рублей. Эти деньги, якобы, должны были пойти на взятки должностным лицам полиции Татарстана за решение вопроса о непривлечении его и его знакомых к уголовной ответственности.

Вот только этот фигурант уголовного дела решил вывести на чистую воду «борца с преступностью». Он написал заявление о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности, и с тех пор все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 5 апреля 2018 года после получения сумме 100 тыс. долларов США Пахомов был задержан.

— В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, — сообщили в СУ СКР Татарстана.