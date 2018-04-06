Облсуд отпустил директора магнитогорского цирка под домашний арест
Олег Хотим останется под домашним арестом до 24 апреля.
Олег Хотим останется под домашним арестом до 24 апреля.
Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляции жалобу директора магнитогорского цирка Олега Хотима, изменил ему меру пресечения на домашний арест до 24 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Обвиняемый в получении взятки мужчина и его адвокат обжаловали постановление Правобережного районного суда Магнитогорска от 20 марта 2018 года о продлении срока содержания под стражей.
Напомним, в январе 2018 года директора цирка Магнитогорска задержали во время получения 150 тыс. рублей в Тракторозаводском районе Челябинска. Бойцы СОБРа Управления Росгвардии уложили мужчину лицом в снег. Взятку ему дал представитель коммерческой организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн рублей. Ранее директор цирка получил часть вознаграждения в размере 30 тыс.
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