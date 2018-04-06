Облсуд отпустил директора магнитогорского цирка под домашний арест

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляции жалобу директора магнитогорского цирка Олега Хотима, изменил ему меру пресечения на домашний арест до 24 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Обвиняемый в получении взятки мужчина и его адвокат обжаловали постановление Правобережного районного суда Магнитогорска от 20 марта 2018 года о продлении срока содержания под стражей.