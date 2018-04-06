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15:28 (мск), источник: dostup1.ru

Облсуд отпустил директора магнитогорского цирка под домашний арест

Олег Хотим останется под домашним арестом до 24 апреля.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляции жалобу директора магнитогорского цирка Олега Хотима, изменил ему меру пресечения на домашний арест до 24 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Обвиняемый в получении взятки мужчина и его адвокат обжаловали постановление Правобережного районного суда Магнитогорска от 20 марта 2018 года о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, в январе 2018 года директора цирка Магнитогорска задержали во время получения 150 тыс. рублей в Тракторозаводском районе Челябинска. Бойцы СОБРа Управления Росгвардии уложили мужчину лицом в снег. Взятку ему дал представитель коммерческой организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн рублей. Ранее директор цирка получил часть вознаграждения в размере 30 тыс.

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