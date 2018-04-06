Житель Туапсе угнал машину и врезался на ней в дерево

Правоохранители составили ориентировку на машину и разослали ее дежурным нарядам, а также опросили возможных свидетелей.

Вскоре полицейским удалось установить причастность к угону 24-летнего знакомого потерпевшей. Парня задержали в доме у его родителей.

— В отделе подозреваемый рассказал, что угнал чужой автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Он решил прокатиться по району, но не справился с управлением и врезался в дерево, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.