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17:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Туапсе угнал машину и врезался на ней в дерево

В дежурную часть полиции Туапсе позвонила местная жительница и рассказала, что у нее угнали автомобиль.

Правоохранители составили ориентировку на машину и разослали ее дежурным нарядам, а также опросили возможных свидетелей.

Вскоре полицейским удалось установить причастность к угону 24-летнего знакомого потерпевшей. Парня задержали в доме у его родителей.

— В отделе подозреваемый рассказал, что угнал чужой автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Он решил прокатиться по району, но не справился с управлением и врезался в дерево, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нарушитель оставил чужую машину на месте ДТП и сбежал. Теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

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