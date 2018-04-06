Житель Туапсе угнал машину и врезался на ней в дерево
В дежурную часть полиции Туапсе позвонила местная жительница и рассказала, что у нее угнали автомобиль.
В дежурную часть полиции Туапсе позвонила местная жительница и рассказала, что у нее угнали автомобиль.
Правоохранители составили ориентировку на машину и разослали ее дежурным нарядам, а также опросили возможных свидетелей.
Вскоре полицейским удалось установить причастность к угону 24-летнего знакомого потерпевшей. Парня задержали в доме у его родителей.
— В отделе подозреваемый рассказал, что угнал чужой автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Он решил прокатиться по району, но не справился с управлением и врезался в дерево, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Нарушитель оставил чужую машину на месте ДТП и сбежал. Теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.
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