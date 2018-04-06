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16:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

ДТП со скорой: в Ростове перевернулся реанимобиль

На Рабочей площади в Железнодорожном районе Ростова произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.

По предварительным данным, реанимобиль столкнулся с «КамАЗом».

Очевидцы сообщают, что никто серьезно не пострадал.

Пациенту, которого перевозили в скорой, помогли выбраться из машины. Подробности уточняются.

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