ДТП со скорой: в Ростове перевернулся реанимобиль
На Рабочей площади в Железнодорожном районе Ростова произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
На Рабочей площади в Железнодорожном районе Ростова произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
По предварительным данным, реанимобиль столкнулся с «КамАЗом».
Очевидцы сообщают, что никто серьезно не пострадал.
Пациенту, которого перевозили в скорой, помогли выбраться из машины. Подробности уточняются.
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