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17:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводком в Воронежской области

Правоохранители оценят полноту мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

Источник: РИА "Воронеж"

Надзорный орган проверит, как в Воронежской области проводятся мероприятия по минимизации и ликвидации последствий паводков. Ситуацию, сложившуюся на территории региона, прокуратура взяла на контроль, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 апреля.

Прокурорам районов поручили оценивать полноту мер, принимаемых органами местного самоуправления, спасательными подразделениями МЧС и другими оперативными службами. Правоохранители заверили, что регулярно проводят постоянный мониторинг развития паводковой ситуации в области. Также налажено взаимодействие с региональным ГУ МЧС.

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По данным регионального ГУ МЧС на 10:00 пятницы, 6 апреля, в регионе подтопило семь низководных мостов на территории пяти муниципальных образований (Калачеевский район — два моста, Петропавловский район — один мост, Таловский район — один мост, Грибановский район — два моста, Бутурлиновский район — один мост). Всего затоплено 1176 приусадебных участков и 358 домов, в которых проживает около 2,5 тыс. человек. Речь идет о восьми населенных пунктах: Калач, Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное, Новая Усмань, Шуберка, Нижняя Катуховка. Наиболее сложная обстановка складывается в Калаче и селах Калачеевского муниципального района из-за значительного подъема уровня воды в реке Подгорная. Аналогичная ситуация — в селе Гвазда Бутурлиновского района, где из-за подъема уровня воды в реке Осередь произошел срыв полотна моста. На территории Калачеевского района и в селе Гвазда Бутурлиновского района ввели режим ЧС.

Контекст

По данным спасателей, в период паводка на территории области задействованы десять стационарных гидрологических постов. Дополнительные семь откроют при ухудшении паводковой обстановки. В районах области определены места эвакуации населения. Готовы к работе 135 пунктов временного размещения общей вместимостью более 12 тыс. человек. Проведены смотры готовности сил и средств к паводкоопасному периоду.

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Людям, живущим в зоне возможного подтопления, спасатели советуют принять предупредительные меры. А именно расчистить от мусора водосбросные канавы в районе дома, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, заготовить мостки, доски и опоры для проходов к подтапливаемым участкам.

Жителей региона предупредят о ЧС через систему централизованного оповещения, а также при помощи СМС-рассылок и электронной почты. Важно сохранять спокойствие и в зависимости от обстановки выполнять все рекомендации спасателей и представителей органов местного самоуправления.

О возникновении подтоплений надо сообщать в Единую службу спасения по номеру 112.

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