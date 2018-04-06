В Алматинской области осудили мужчину, покусавшего ребенка
Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Судебный вердикт вынесли в отношении отчима, жестоко покусавшего трехлетнюю падчерицу в Алматинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Информацию с фотографиями девочки, которую покусал 31-летний отчим, разместили в социальных сетях в январе текущего года. Автор публикации утверждала, что мужчина откусил падчерице кончик носа. Пострадавший ребенок в течение 20 дней находился под наблюдением медиков.
Подозреваемый мужчина в отношении, которого возбудили уголовное дело, произвел попытку скрыться, но был задержан полицейскими при выезде с талгарского района.
Главное судебное разбирательство проходило в Карасайском районном суде в закрытом режиме.
Подсудимый, обвиняемый по статье 106 УК РК п. 3 и 11 ч. 2 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в отношении заведомо несовершеннолетнего), приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
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