Нетрезвый мужчина с ножом напал на женщину в Витебске

Данный инцидент произошел тридцать первого марта на ул. М. Горького в Витебске. Девушка вышла из дома с двумя детьми, и в этот момент на нее напал неизвестный. Пьяный мужчина приставил нож к горлу местной жительницы. Все происходящее увидели два строителя, в тот момент они занимались ремонтом фасада дома. Они не остались равнодушными и пришли на помощь девушке. Им удалось выбить нож из рук злоумышленника и задержать его до приезда милиции.