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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Нетрезвый мужчина с ножом напал на женщину в Витебске

В Витебске пьяный местный житель 1960 года напал с ножом на девушку с двумя детьми, сообщает УВД Витебского облисполкома. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси.

Данный инцидент произошел тридцать первого марта на ул. М. Горького в Витебске. Девушка вышла из дома с двумя детьми, и в этот момент на нее напал неизвестный. Пьяный мужчина приставил нож к горлу местной жительницы. Все происходящее увидели два строителя, в тот момент они занимались ремонтом фасада дома. Они не остались равнодушными и пришли на помощь девушке. Им удалось выбить нож из рук злоумышленника и задержать его до приезда милиции.

Установлено, что нападавшим оказался местный житель 1960 года рождения. По словам соседей, он часто употребляет алкоголь и не имеет семьи. Он живет с матерью и периодически дебоширит.

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