Школьницу на пешеходном переходе сбила машина в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня машина сбила школьницу, переходившую дорогу на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня машина сбила школьницу, переходившую дорогу на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«ДТП произошло на улице Огородной, где 14-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Она доставлена в детскую областную больницу. У девочки диагностирована закрытая
Однако, по словам очевидцев, сообщивших об этом в соцсетях, машина сбила двух школьниц. Одну из них, якобы, увезли на попутной машине.
«Мы не знаем, насколько верна информация о второй девочке, но в больницу она пока не поступила», — проинформировали в
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