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16:18 (мск), источник: Kazinform

Школьницу на пешеходном переходе сбила машина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня машина сбила школьницу, переходившую дорогу на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«ДТП произошло на улице Огородной, где 14-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Она доставлена в детскую областную больницу. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом ключицы. Карета скорой медицинской помощи прибыла на место ДТП через 5 минут после поступившего на номер 103сообщения», — сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Однако, по словам очевидцев, сообщивших об этом в соцсетях, машина сбила двух школьниц. Одну из них, якобы, увезли на попутной машине.

«Мы не знаем, насколько верна информация о второй девочке, но в больницу она пока не поступила», — проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

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