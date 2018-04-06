Школьницу на пешеходном переходе сбила машина в Атырау

Источник: Kazinform

«ДТП произошло на улице Огородной, где 14-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Она доставлена в детскую областную больницу. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом ключицы. Карета скорой медицинской помощи прибыла на место ДТП через 5 минут после поступившего на номер 103сообщения», — сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Однако, по словам очевидцев, сообщивших об этом в соцсетях, машина сбила двух школьниц. Одну из них, якобы, увезли на попутной машине.