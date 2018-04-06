ТЦ «Талер» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Днем 6 апреля ТЦ «Талер» в Ростове эвакуировали
Днем 6 апреля ТЦ «Талер» в Ростове эвакуировали
По словам очевидцев, в здании торгового центра началось задымление и сработала пожарная сирена. Людей оперативно вывели из здания охрана, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Тревога, к счастью, оказалась ложной, возгораний не обнаружили.
«Задымления в торговом центре не было, сработала пожарная сигнализация, — пояснили в
Причины срабатывания пожарной сигнализации сейчас устанавливаются.
Напомним, массовые проверки пожарной безопасности инициированы в Ростовской области
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