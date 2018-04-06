Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Назван лучший автомобиль в мире
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
16:43 (мск), источник: Деловое сообщество

ТЦ «Талер» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Днем 6 апреля ТЦ «Талер» в Ростове эвакуировали из-за угрозы пожара.

По словам очевидцев, в здании торгового центра началось задымление и сработала пожарная сирена. Людей оперативно вывели из здания охрана, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Тревога, к счастью, оказалась ложной, возгораний не обнаружили.

«Задымления в торговом центре не было, сработала пожарная сигнализация, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. — На место выехали специалисты. Последствия происшествия ликвидированы».

Причины срабатывания пожарной сигнализации сейчас устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности инициированы в Ростовской области из-за трагедии в Кемерово. Совместно с прокуратурой сотрудники МЧС проверили все ТЦ донского региона и места массового скопления людей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МУП «РТК» готовит исковое заявление в суд по программе «Ревизорро-Медицинно
Жители Красного Сулина требуют прекратить размещать клевету в адрес главы р
США расширили санкционный список в отношении России
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Представлен дизайн билетов на матчи ЧМ-2018
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь