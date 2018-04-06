Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», — озвучил он решение суда.

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Представитель генерального консульства РФ в Одессе. сообщил, что защита капитана намерена обжаловать решение Херсонского городского суда о его аресте на 60 суток.

«Мы (дипломаты — прим. ТАСС) обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию», — отметил он и добавил, что «залог будет внесен сегодня».

Как уточнила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, содержание под стражей будет продолжаться до 31 мая 2018 года с возможностью внесения залога 35240 гривен" (около $1355).

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Капитану судна инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Одновременно в Мариуполе Приморский районный суд города рассматривает обвинение об административном правонарушении против остальных членов экипажа судна, которые, в случае признания вины, будут только оштрафованы.