Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», — озвучил он решение суда.
Представитель генерального консульства РФ в Одессе. сообщил, что защита капитана намерена обжаловать решение Херсонского городского суда о его аресте на 60 суток.
«Мы (дипломаты — прим. ТАСС) обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию», — отметил он и добавил, что «залог будет внесен сегодня».
Как уточнила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, содержание под стражей будет продолжаться до 31 мая 2018 года с возможностью внесения залога 35240 гривен" (около $1355).
Капитану судна инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.
Одновременно в Мариуполе Приморский районный суд города рассматривает обвинение об административном правонарушении против остальных членов экипажа судна, которые, в случае признания вины, будут только оштрафованы.
Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ и отбуксировала его в порт Бердянска. Задержание произошло под предлогом нарушения действующего на Украине так называемого закона об оккупированных территориях. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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