Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь Галкина и Пугачевой исполнила забавный танец
Вид жены лидера КНДР вызвал бурное обсуждение в западных СМИ
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Скончался Сергей Мавроди
17:13 (мск), источник: Югополис

​На Кубани назвали самый пожароопасный торговый центр

В Краснодаре подвели итоги пожарно-тактических учений, проведенных в торгово-развлекательных центрах края.

Источник: Югополис

В столице края прошло итоговое совещание под руководством первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко по итогам проверок пожарной безопасности и учений МЧС России в кубанских ТРЦ.

В мероприятии также приняли участие начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, представители торгово-промышленной палаты края и ТРЦ города.

Проанализированы состояние пожарной безопасности ТРЦ и готовность обслуживающего персонала к действиям при обнаружении возможного пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В ходе учений выявлены системные недостатки, допущенные руководителями ТРЦ. Недостатки связаны с состоянием пожарной автоматики, путей эвакуации и со знаниями обслуживающего персонала своих обязанностей.

Недостаточное внимание, по мнению проверяющих, уделено эвакуации людей с ограниченными возможностями. Допускается загромождение и хранение посторонних предметов на путях эвакуации, двери блокированы запорами и пломбами. Часто отсутствует обозначение эвакуационных путей и выходов специальными знаками и световыми указателями. У первичных средств пожаротушения просроченные сроки перезарядки.

Кроме того, практически во всех ТРК детские игровые комплексы располагаются на верхних этажах зданий, а планы тушения пожара на объектах отсутствуют.

В Краснодаре проведены комплексные учения на 10 объектах с привлечением 715 человек и 61 единицы техники. По словам Александра Тарарыкина, в Краснодаре проверено 42 торговых центра — вскрыто свыше 400 нарушений.

Специалисты назвали самый пожароопасный объект — это краснодарский «Парк Европа».

«Всем руководителям торгово-развлекательных центров разработаны и будут направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений с предложенными мероприятиями по предотвращению возникновения негативных последствий при возникновении возможного пожара или иных ЧС природного или техногенного характера на объектах», — отметил Тарарыкин.

О массовых нарушениях в краснодарских ТРЦ «Югополис» сообщал ранее.

Кроме того, напомним, владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Юрий Дудь опроверг данные о доходах своего YouTube-канала
США расширили санкционный список в отношении России
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Что думают о России иностранцы, переехавшие сюда жить
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
Американские школьники протестуют против прозрачных рюкзаков
Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь