​На Кубани назвали самый пожароопасный торговый центр

Источник: Югополис

В столице края прошло итоговое совещание под руководством первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко по итогам проверок пожарной безопасности и учений МЧС России в кубанских ТРЦ.

В мероприятии также приняли участие начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, представители торгово-промышленной палаты края и ТРЦ города.

Проанализированы состояние пожарной безопасности ТРЦ и готовность обслуживающего персонала к действиям при обнаружении возможного пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В ходе учений выявлены системные недостатки, допущенные руководителями ТРЦ. Недостатки связаны с состоянием пожарной автоматики, путей эвакуации и со знаниями обслуживающего персонала своих обязанностей.

Недостаточное внимание, по мнению проверяющих, уделено эвакуации людей с ограниченными возможностями. Допускается загромождение и хранение посторонних предметов на путях эвакуации, двери блокированы запорами и пломбами. Часто отсутствует обозначение эвакуационных путей и выходов специальными знаками и световыми указателями. У первичных средств пожаротушения просроченные сроки перезарядки.

Кроме того, практически во всех ТРК детские игровые комплексы располагаются на верхних этажах зданий, а планы тушения пожара на объектах отсутствуют.

В Краснодаре проведены комплексные учения на 10 объектах с привлечением 715 человек и 61 единицы техники. По словам Александра Тарарыкина, в Краснодаре проверено 42 торговых центра — вскрыто свыше 400 нарушений.

Специалисты назвали самый пожароопасный объект — это краснодарский «Парк Европа».

«Всем руководителям торгово-развлекательных центров разработаны и будут направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений с предложенными мероприятиями по предотвращению возникновения негативных последствий при возникновении возможного пожара или иных ЧС природного или техногенного характера на объектах», — отметил Тарарыкин.

О массовых нарушениях в краснодарских ТРЦ «Югополис» сообщал ранее.