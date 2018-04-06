На Кубани назвали самый пожароопасный торговый центр
В Краснодаре подвели итоги
В Краснодаре подвели итоги
В столице края прошло итоговое совещание под руководством первого
В мероприятии также приняли участие начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, представители
Проанализированы состояние пожарной безопасности ТРЦ и готовность обслуживающего персонала к действиям при обнаружении возможного пожара, сообщает
Недостаточное внимание, по мнению проверяющих, уделено эвакуации людей с ограниченными возможностями. Допускается загромождение и хранение посторонних предметов на путях эвакуации, двери блокированы запорами и пломбами. Часто отсутствует обозначение эвакуационных путей и выходов специальными знаками и световыми указателями. У первичных средств пожаротушения просроченные сроки перезарядки.
Кроме того, практически во всех ТРК детские игровые комплексы располагаются на верхних этажах зданий, а планы тушения пожара на объектах отсутствуют.
В Краснодаре проведены комплексные учения на 10 объектах с привлечением 715 человек и 61 единицы техники. По словам Александра Тарарыкина, в Краснодаре проверено 42 торговых центра — вскрыто свыше 400 нарушений.
Специалисты назвали самый пожароопасный объект — это краснодарский «Парк Европа».
«Всем руководителям
О массовых нарушениях в краснодарских ТРЦ «Югополис» сообщал ранее.
Кроме того, напомним, владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий.
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