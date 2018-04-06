Знак, запрещающий стоянку, в третий раз упал на припаркованные автомобили на улице Богдана Хмельницкого

По словам горожан, запрещающий остановку и стоянку знак не впервые оказывается на машинах. Ранее он разбивал стекло автомобиля, оставленного рядом на парковке.

«Вы не поверите, но этот знак вечером опять рухнул на очередную машину. Его опять поставили. Позднее он снова рухнул, но уже на пустое место. В первом случае он чуть не убил женщину, ударив её по голове. Дорожники, наверное, ждут, когда же он кого-нибудь прибьёт насовсем», — написали читатели в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».