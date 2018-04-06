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17:10 (мск), источник: Клопс.ru

Знак, запрещающий стоянку, в третий раз упал на припаркованные автомобили на улице Богдана Хмельницкого

На улице Богдана Хмельницкого в областном центре дорожный знак в очередной раз упал на припаркованный автомобиль. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По словам горожан, запрещающий остановку и стоянку знак не впервые оказывается на машинах. Ранее он разбивал стекло автомобиля, оставленного рядом на парковке.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы не поверите, но этот знак вечером опять рухнул на очередную машину. Его опять поставили. Позднее он снова рухнул, но уже на пустое место. В первом случае он чуть не убил женщину, ударив её по голове. Дорожники, наверное, ждут, когда же он кого-нибудь прибьёт насовсем», — написали читатели в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

Ранее «Клопс» сообщал о том, что дорожный знак на улице Богдана Хмельницкого разбил стекло припаркованного автомобиля.

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