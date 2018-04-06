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17:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже закрыли участок трассы Р-298 из-за подъема грунтовых вод

Перекрыли участок от улицы Менделеева до улицы Просторной.

Источник: РИА "Воронеж"

В Левобережном районе ограничили движение машин часть трассы Р-298, который проходит в Воронеже вдоль реки Песчанки. С пятницы, 6 апреля, закроют участок от улицы Менделеева до улицы Просторной. Это связано с паводком и подъемом грунтовых вод в реке, сообщила пресс-служба мэрии города.

Трасса Р-298 проходит через Курск, Воронеж, Борисоглебск и Саратов. Относится к дорогам федерального значения.

Из-за паводка в Калачеевском районе Воронежской области ввели режим ЧС в четверг, 5 апреля. Вода затопила 1046 домов в райцентре, селах Заброды, Подгорное и Новая Криуша. Уровень воды в реке Подгорная поднялся до 6,62 м. Рекорд зафиксировали в 1974 году: тогда уровень воды в реке достиг 6,9 м. Режим ЧС также ввели в селе Гвазда Бутурлиновского района. Там из-за подъема уровня воды в реке Осередь сорвало полотно моста.

По данным регионального ГУ МЧС на 10:00 пятницы, 6 апреля, в регионе подтопило семь низководных мостов в пяти муниципальных районах. Два моста в Калачеевском районе, два моста в Грибановском районе, и по одному мосту в Петропавловском, Таловском и Бутурлиновском районах. Затопило восемь населенных пунктов: Калач, Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное, Новая Усмань, Шуберка, Нижняя Катуховка. Вода стоит на 1176 приусадебных участках и в 358 домах.

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