В Воронеже закрыли участок трассы Р-298 из-за подъема грунтовых вод
Перекрыли участок от улицы Менделеева до улицы Просторной.
Перекрыли участок от улицы Менделеева до улицы Просторной.
В Левобережном районе ограничили движение машин часть трассы Р-298, который проходит в Воронеже вдоль реки Песчанки. С пятницы, 6 апреля, закроют участок от улицы Менделеева до улицы Просторной. Это связано с паводком и подъемом грунтовых вод в реке, сообщила
По данным регионального ГУ МЧС на 10:00 пятницы, 6 апреля, в регионе подтопило семь низководных мостов в пяти муниципальных районах. Два моста в Калачеевском районе, два моста в Грибановском районе, и по одному мосту в Петропавловском, Таловском и Бутурлиновском районах. Затопило восемь населенных пунктов: Калач, Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное, Новая Усмань, Шуберка, Нижняя Катуховка. Вода стоит на 1176 приусадебных участках и в 358 домах.
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