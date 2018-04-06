Суд Украины арестовал капитана сейнера «Норд» на два месяца

— Решением суда Горбенко арестован сроком на два месяца. Но в то же время судом предусмотрена возможность внесения залога адвокатами, и он сможет выйти на свободу под залог, — сообщила РГ пресс-секретарь керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева. — Залог внесут адвокаты.
Для освобождения Горбенко под залог будет необходимо внести 35240 гривен (по курсу ЦБ — около 78 тысяч рублей).
Адвокаты Горбенко строили свою линию защиты на том, что капитан судна действовал в рамках межправительственных договоров между Россией и Украиной. А судно было незаконно задержано украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря.
Капитана задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» еще в среду увезли в следственный изолятор, после чего из-за гипертонического криза и болей в области сердца он был госпитализирован в херсонскую больницу имени Лучанского. После улучшения состояния здоровья Горбенко был снова переведен в ИВС, а поздно вечером в четверг отпущен на свободу до сегодняшнего судебного заседания.
Сегодня же Приморский районный суд Мариуполя должен вынести решение в отношении остальных членов экипажа «Норда» по части 2 статьи Кодекса об административных правонарушениях Украины (незаконное пересечение границы).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.