ФСБ нагрянула в Дирекцию транспортного строительства Санкт-Петербурга

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 апреля, в офис СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на Нейшлотском переулке нагрянули сотрудники Федеральной службы безопасности. В организации, которая подчиняется Комитету по развитию транспортной инфраструктуры и занимается строительством и ремонтом городских дорог, изъяли документы. В офисе идет обыск — как формулируют в ФСБ, «идут следственные мероприятия». Эту информацию корреспонденту КП подтвердили в пресс-службе Дирекции.

Пока подробностей о том, какие нарушения ФСБ обнаружили в работе организации, нет. Их можно ожидать только по окончании следственных мероприятий. По данным некоторых СМИ, ФСБ интересуют контракты на текущий ремонт дорог.