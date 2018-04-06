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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

ФСБ нагрянула в Дирекцию транспортного строительства Санкт-Петербурга

У дорожников изъяли документы на проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 апреля, в офис СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на Нейшлотском переулке нагрянули сотрудники Федеральной службы безопасности. В организации, которая подчиняется Комитету по развитию транспортной инфраструктуры и занимается строительством и ремонтом городских дорог, изъяли документы. В офисе идет обыск — как формулируют в ФСБ, «идут следственные мероприятия». Эту информацию корреспонденту КП подтвердили в пресс-службе Дирекции.

Пока подробностей о том, какие нарушения ФСБ обнаружили в работе организации, нет. Их можно ожидать только по окончании следственных мероприятий. По данным некоторых СМИ, ФСБ интересуют контракты на текущий ремонт дорог.

Кстати, как стало известно несколько дней назад, в этом году Смольный планирует потратить на дорожные работы 5 миллиардов рублей, ремонты начали проводить с 4 апреля.

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