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17:18 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

МЧС: В трех районах Волгоградской области идет подъем уровня воды в малых реках

Более 40 населенных пунктов, свыше 900 домовладений в регионе подтоплены. Из-за паводка в области сохраняется сложная обстановка, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Более 40 населенных пунктов, свыше 900 домовладений в регионе сегодня подтоплены. Из-за паводка в области сохраняется сложная обстановка, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

По информации регионального МЧС, из отдельных поселков вода уже ушла. Сейчас там ликвидируют последствия паводка. Сотрудники соцзащиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений уже начали обследовать пострадавшие домовладения.

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Дмитрий Уланов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области: «В настоящий момент на территории Волгоградской области сложная ситуация наблюдается в восьми муниципальных районах. Наиболее сложная — в Новоаннинском, Киквидзенском, Новониколаевском. Там идет подъем уровня воды в малых реках Волго-Донского бассейна. В настоящий момент идет интенсивное снеготаяние в северных районах области, которое приводит к повышению уровня воды, что может привести к подтоплениям новых территорий. Помимо сил и средств регионального МЧС на территории Волгоградской области работают подразделения спасателей из Ростовской области, Южного и Северо-Кавказского поисково-спасательных отрядов, из Саратовской области. В связи с действием режима ЧС группировка продолжит работу до полной ликвидации последствий ЧС».

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