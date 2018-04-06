23 судимости на двоих: в Витебске будут судить серийных преступников
Подельники освободились из мест лишения свободы и тут же начали красть и угонять машины.
Подельники освободились из мест лишения свободы и тут же начали красть и угонять машины.
Двое ранее судимых мужчин совершили серию корыстных преступлений на Витебщине. Похождения подельников начались в августе 2017 года. С разницей в 10 дней они освободились из мест лишения свободы. Один из них, 32-летний мужчина, был судим 12 раз за кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилование, побег из исправительного учреждения, мошенничество и хищение путем использования компьютерной техники. Второй судим 11 раз, в основном за кражи. Задержали их 22 сентября, на счету у одного уже было 17 преступлений, у другого — 12.
— Действия 43-летнего мужчины следствием квалифицированы по части 2 статьи 205 (кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище) и части 2 статьи 214 (угон, совершенный повторно, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 32-летнему задержанному, кроме этого, предъявлено обвинение по статье 186 (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления), части 2 статьи 212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.