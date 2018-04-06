23 судимости на двоих: в Витебске будут судить серийных преступников

Двое ранее судимых мужчин совершили серию корыстных преступлений на Витебщине. Похождения подельников начались в августе 2017 года. С разницей в 10 дней они освободились из мест лишения свободы. Один из них, 32-летний мужчина, был судим 12 раз за кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилование, побег из исправительного учреждения, мошенничество и хищение путем использования компьютерной техники. Второй судим 11 раз, в основном за кражи. Задержали их 22 сентября, на счету у одного уже было 17 преступлений, у другого — 12.