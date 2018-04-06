В Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители

Источник: ЮГА.ру

С 3 апреля на курорте проходит второй этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу — Мемориал Валентина Бубукина. В нем принимают участие более 60 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Грозного, Хасавюрта, Новосибирска, Ташкента, Сухума, сообщается в группе «Футбольные турниры в Дагомысе, Сочи» в соцсети «Вконтакте».

Информация о том, что во время турнира подрались родители участников, появилась в соцсетях. Видео с дракой опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t9sfaz1KHig?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент с дракой прокомментировал порталу Юга.ру директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

«Официальными спортивными мероприятиями на территории Сочи являются только те, которые внесены во всероссийский, региональный или городской календарный план. Все эти мероприятия проводят с обязательным обеспечением безопасности и медицинским сопровождением. Этот турнир не внесен ни в один календарный план. Его проводят без согласования с администрацией, следовательно он не является официальным», — сказал Пилосян.

Он отметил, что в ближайшее время по инициативе администрации Сочи проведут заседание городской федерации футбола. На него пригласят организаторов мероприятия и представителя УВД по Сочи. На заседании дадут объективную оценку произошедшего.