Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Женщина пыталась продать сына за 20 тысяч долларов
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
18:18 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители

В Дагомысе под Сочи на стадионе во время детского турнира по футболу произошла массовая драка.

Источник: ЮГА.ру

С 3 апреля на курорте проходит второй этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу — Мемориал Валентина Бубукина. В нем принимают участие более 60 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Грозного, Хасавюрта, Новосибирска, Ташкента, Сухума, сообщается в группе «Футбольные турниры в Дагомысе, Сочи» в соцсети «Вконтакте».

Информация о том, что во время турнира подрались родители участников, появилась в соцсетях. Видео с дракой опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент с дракой прокомментировал порталу Юга.ру директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

«Официальными спортивными мероприятиями на территории Сочи являются только те, которые внесены во всероссийский, региональный или городской календарный план. Все эти мероприятия проводят с обязательным обеспечением безопасности и медицинским сопровождением. Этот турнир не внесен ни в один календарный план. Его проводят без согласования с администрацией, следовательно он не является официальным», — сказал Пилосян.

Он отметил, что в ближайшее время по инициативе администрации Сочи проведут заседание городской федерации футбола. На него пригласят организаторов мероприятия и представителя УВД по Сочи. На заседании дадут объективную оценку произошедшего.

«Считаем, что данный конфликт напрямую связан с некачественной организацией мероприятия», — заключил глава департамента.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 41 факт о Рамзане Кадырове
Городские легенды Краснодара
США расширили санкционный список в отношении России
Ученые: торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Ветеринар объяснил, почему не стоит чесать собаке живот
Что думают о России иностранцы, переехавшие сюда жить
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь