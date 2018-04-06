В Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители
В Дагомысе под Сочи на стадионе во время детского турнира по футболу произошла массовая драка.
В Дагомысе под Сочи на стадионе во время детского турнира по футболу произошла массовая драка.
С 3 апреля на курорте проходит второй этап X Международного
Информация о том, что во время турнира подрались родители участников, появилась в соцсетях. Видео с дракой опубликовали в
Инцидент с дракой прокомментировал порталу Юга.ру директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.
«Официальными спортивными мероприятиями на территории Сочи являются только те, которые внесены во всероссийский, региональный или городской календарный план. Все эти мероприятия проводят с обязательным обеспечением безопасности и медицинским сопровождением. Этот турнир не внесен ни в один календарный план. Его проводят без согласования с администрацией, следовательно он не является официальным», — сказал Пилосян.
Он отметил, что в ближайшее время по инициативе администрации Сочи проведут заседание городской федерации футбола. На него пригласят организаторов мероприятия и представителя УВД по Сочи. На заседании дадут объективную оценку произошедшего.
«Считаем, что данный конфликт напрямую связан с некачественной организацией мероприятия», — заключил глава департамента.
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