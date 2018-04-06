СК возбудил дело из-за халатности при строительстве в аэропорту в Самаре

По версии следствия, в период 2016 и 2017 года должностные лица из числа руководства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» согласовали строительство 18 тысяч 200 метров периметрового ограждения международного аэропорта «Курумоч», стоимость которого превысила 115 миллионов рублей. При этом акты выполнения работ и акты приемки работ были подписаны без их фактических проверок. Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет 17 тысяч 222 метра, в связи с чем ФГУП был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.