Росгвардия нашла 575 нарушений в работе ЧОПов, охраняющих ТЦ и учебные заведения

О характере выявленных нарушений не сообщается. «Контрольные мероприятия деятельности частных охранных организаций, занимающихся обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, продолжаются», — отметили в ведомстве.

Напомним, Росгвардия начала проверки ЧОПов 28 марта после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудник охраны кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не включил работающую систему оповещения. До того сигнализация не работала почти неделю. Сотрудник ЧОПа был задержан следователями, СКР ходатайствовал о его аресте.