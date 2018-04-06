Росгвардия нашла 575 нарушений в работе ЧОПов, охраняющих ТЦ и учебные заведения
Росгвардия проверила 930 ЧОПов, охраняющих ТЦ и учебные заведения, и нашла 575 нарушений. «Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — приводит «РИА Новости» сообщение Росгвардии.
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