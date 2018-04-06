Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ

ДТП произошло в пятницу днем в районе поселка Богдановка. По неизвестной пока причине на автодороге по направлению в Евпаторию столкнулись джип и ВАЗ. Удар пришелся в левую сторону «Жигулей», водительская и пассажирская двери оказались вмяты в салон.