Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. На выезде из Симферополя в сторону Евпатории произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. На выезде из Симферополя в сторону Евпатории произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП произошло в пятницу днем в районе поселка Богдановка. По неизвестной пока причине на автодороге по направлению в Евпаторию столкнулись джип и ВАЗ. Удар пришелся в левую сторону «Жигулей», водительская и пассажирская двери оказались вмяты в салон.
Информации о пострадавших пока нет. Однако очевидцы сообщают об образовавшемся заторе по направлению в курортный город.
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