В Волгоградской области экспедитора задержали за кражу привезенного товара

Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, наряд вневедомственной охраны, несущий службу на улицах райцентра, получил ориентировку о розыске грузовой «Газели», водитель которой совершил кражу в одном из магазинов на улице Победы в городе Котово.

В ходе проведения розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен и блокирован на одной из улиц города. Сидевшего за рулем грузовичка мужчину задержали.

Уже установлено, что мужчина привез товар в магазин, выгрузил его, а после того, как продавцы подписали товарные накладные, похитил часть привезенного товара.