В Волгоградской области экспедитора задержали за кражу привезенного товара
57-летний волгоградец, работающий
57-летний волгоградец, работающий
Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, наряд вневедомственной охраны, несущий службу на улицах райцентра, получил ориентировку о розыске грузовой «Газели», водитель которой совершил кражу в одном из магазинов на улице Победы в городе Котово.
В ходе проведения розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен и блокирован на одной из улиц города. Сидевшего за рулем грузовичка мужчину задержали.
Уже установлено, что мужчина привез товар в магазин, выгрузил его, а после того, как продавцы подписали товарные накладные, похитил часть привезенного товара.
Гвардейцы передали мужчину подоспевшей
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.