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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший начальник сектора закупок «Брестэнерго» приговорен к 5,5 годам колонии за взятки

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника сектора по закупкам материально-технических ресурсов РУП «Брестэнерго», сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Екатерина Ромашко.

Источник: AP 2018
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Мужчина 1974 года рождения работал трейдером на товарной бирже, представляя интересы РУП «Брестэнерго». Будучи осведомленным о сроках и условиях проведения торгов, он согласился направлять нужную информацию представителям одного из частных предприятий. Мужчина сообщал на фирму сведения о спецификации товаров, номера заявок, сроки их размещения на бирже, способствуя тем самым победе компании на биржевых торгах. За это он получал денежные вознаграждения от $300 до Br10 тыс.

В течение длительного периода — с 15 января 2014 года по 24 января 2017-го — систематически принимал от представителей ООО взятки в связи с занимаемым им положением, за благоприятное решение входящих в его компетенцию вопросов. Доказано пять эпизодов получения взяток. В целом полученный преступным путем доход составил Br53,4 тыс.

Должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 430 (получение взятки, повторно, в особо крупном размере) УК. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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