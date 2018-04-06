Сто человек эвакуировали из-за пожара в Алматы

6 апреля в 18:45 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Турксибский район, улица Заславского 2-я, дом 2 Б. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 18:52 .

«Как выяснилось, произошло горение квартиры, расположенной на 2-м этаже 3-х этажного жилого дома. В ходе тушение пожара спасено 6 человек, из них 3 детей. В целом было эвакуировано 100 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 19:02 часов и ликвидирован в 19:06 часов. Площадь пожара составила 30 кв.м», — рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.