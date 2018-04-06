Брестчанка, убившая мужа, через 30 лет лишила жизни сына
Она страдает от психологического заболевания.
Она страдает от психологического заболевания.
В ноябре 2017 года 67-летняя женщина поссорилась с сыном. Во время конфликта она нанесла ему не менее семи ударов топором по голове, а затем сдавила горло. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что при схожих обстоятельствах она убила своего мужа. Тогда к ней были применены принудительные меры безопасности и лечения, сообщил belta.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Во время расследования женщина снова прошла
Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.
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