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18:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Брестчанка, убившая мужа, через 30 лет лишила жизни сына

Она страдает от психологического заболевания.

Источник: Комсомольская правда
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В ноябре 2017 года 67-летняя женщина поссорилась с сыном. Во время конфликта она нанесла ему не менее семи ударов топором по голове, а затем сдавила горло. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что при схожих обстоятельствах она убила своего мужа. Тогда к ней были применены принудительные меры безопасности и лечения, сообщил belta.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Во время расследования женщина снова прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Как заключили специалисты, во время совершения преступления она не осознавала значения своих действий и не могла руководить ими. Следователи сделали вывод о том, что к обвиняемой необходимо примененить принудительные меры безопасности и лечения с помещением в стационар под строгим наблюдением.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

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