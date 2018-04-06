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19:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Женщина попала под поезд и лишилась ног в Атырауской области

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, врачам пришлось ампутировать обе ее ноги.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Женщина попала под колеса поезда на рабочем месте в Жылыойском районе Атырауской области.

Женщину экстренно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать обе ее ноги.

«Это произошло 1 апреля на железной дороге. Женщина получила травму на рабочем месте. Расследование дела еще не началось, мы определим состав комиссии, назначим госинспектора труда, который возглавит эту работу. Случай тяжелый. В скором времени будет выдано соответствующее заключение и определен виновник», — цитирует главного инспектора труда Атырауской области «Мой ГОРОД».

Ранее в январе этого года под поезд сообщением Атырау — Актобе попала 19-летняя девушка. В результате трагедии она лишилась ноги.

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