Женщина попала под поезд и лишилась ног в Атырауской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Женщина попала под колеса поезда на рабочем месте в Жылыойском районе Атырауской области.

Женщину экстренно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать обе ее ноги.

«Это произошло 1 апреля на железной дороге. Женщина получила травму на рабочем месте. Расследование дела еще не началось, мы определим состав комиссии, назначим госинспектора труда, который возглавит эту работу. Случай тяжелый. В скором времени будет выдано соответствующее заключение и определен виновник», — цитирует главного инспектора труда Атырауской области «Мой ГОРОД».