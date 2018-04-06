В Минске троллейбус столкнулся с автобусом
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Небольшое столкновение городского общественного транспорта произошло сегодня на улице Славинского около 15.35.
«Троллейбус двигался в направлении улицы Кедышко от диспетчерской станции. В
Водители и большинство пассажиров не пострадали. Только одна 66-летняя женщина пожаловалась на боли в ноге и была доставлена в больницу. Врачи поставили диагноз «ушиб» и, оказав помощь, отпустили пациентку домой.
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