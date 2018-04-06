В Минске троллейбус столкнулся с автобусом

«Троллейбус двигался в направлении улицы Кедышко от диспетчерской станции. В какой-то момент, когда не сработал электротормоз, водитель троллейбуса, вероятно, растерялся и не смог применить других мер торможения. В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, который остановился на красный сигнал светофора», — рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.