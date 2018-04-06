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19:41 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске троллейбус столкнулся с автобусом

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Небольшое столкновение городского общественного транспорта произошло сегодня на улице Славинского около 15.35.

«Троллейбус двигался в направлении улицы Кедышко от диспетчерской станции. В какой-то момент, когда не сработал электротормоз, водитель троллейбуса, вероятно, растерялся и не смог применить других мер торможения. В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, который остановился на красный сигнал светофора», — рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

Водители и большинство пассажиров не пострадали. Только одна 66-летняя женщина пожаловалась на боли в ноге и была доставлена в больницу. Врачи поставили диагноз «ушиб» и, оказав помощь, отпустили пациентку домой.

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