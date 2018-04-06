Житель Южного Казахстана осужден на 11 лет за убийство молодого спортсмена

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Житель Южно-Казахстанской области Асылжан Оразымбетов получил 11 лет лишения свободы строгого режима за убийство молодого спортсмена, сообщает региональное издание «Отырар».

Читайте также В Алматинской области осудили мужчину, покусавшего ребенка

Приговор озвучили в специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО. По материалам дела, мужчина ударил ножом 21-летнего каратиста во время потасовки в поселке Шубарсу.

Во время следствия Оразымбетов полностью признал свою вину, но в суде от своих слов отказался.

«Между молодыми людьми произошел конфликт. Они назначили встречу для выяснения отношений. На нее пришли две группы, среди которых — обвиняемый и потерпевший. В результате возникшей драки подсудимый нанес удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте», — цитирует прокурора издание.

Родственники осужденного с приговором не согласны и намерены подать апелляцию. В невиновность мужчины верят и родители убитого парня: они считают, что Оразымбетов взял чужую вину на себя из-за страха перед истинными убийцами.