Житель Южного Казахстана осужден на 11 лет за убийство молодого спортсмена
Родители погибшего каратиста считают, что осужденный взял чужую вину на себя.
Родители погибшего каратиста считают, что осужденный взял чужую вину на себя.
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Житель
Приговор озвучили в специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО. По материалам дела, мужчина ударил ножом 21-летнего каратиста во время потасовки в поселке Шубарсу.
Во время следствия Оразымбетов полностью признал свою вину, но в суде от своих слов отказался.
«Между молодыми людьми произошел конфликт. Они назначили встречу для выяснения отношений. На нее пришли две группы, среди которых — обвиняемый и потерпевший. В результате возникшей драки подсудимый нанес удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте», — цитирует прокурора издание.
Родственники осужденного с приговором не согласны и намерены подать апелляцию. В невиновность мужчины верят и родители убитого парня: они считают, что Оразымбетов взял чужую вину на себя
Приговор суда не вступил в законную силу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.