Украинский суд оштрафовал семерых моряков крымского «Норда»

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — сказала она.

Ранее в пятницу суд в Херсоне арестовал капитана сейнера Владимира Горбенко на два месяца. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В пятницу за него внесли залог. Однако адвокаты сообщили, что отпустить Горбенко из-под стражи должны в следующий вторник.