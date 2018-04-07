Украинский суд оштрафовал семерых моряков крымского «Норда»
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Мариупольский суд наложил штрафы на семерых членов экипажа крымского судна «Норд», арестованного на Украине. Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
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