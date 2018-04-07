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09:43 (мск), источник: РИА Крым

Украинский суд оштрафовал семерых моряков крымского «Норда»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Мариупольский суд наложил штрафы на семерых членов экипажа крымского судна «Норд», арестованного на Украине. Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — сказала она.

Ранее в пятницу суд в Херсоне арестовал капитана сейнера Владимира Горбенко на два месяца. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В пятницу за него внесли залог. Однако адвокаты сообщили, что отпустить Горбенко из-под стражи должны в следующий вторник.

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находятся 10 членов экипажа, все — граждане России. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В свою очередь депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой принять процессуальное решение по статье 206 УК РФ (захват заложников).

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